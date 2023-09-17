فون دير لاين تدعو الاتحاد الأوروبي لاستضافة مهاجرين وصلوا إلى إيطاليا

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دعت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، اليوم الأحد، دول الاتحاد الأوروبي لاستضافة مهاجرين وصلوا إيطاليا في إطار الاستجابة لأزمة المهاجرين.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك عقدته رئيسة المفوضية الأوروبية مع رئيسة الوزراء الإيطالية جيورجيا ميلوني عقب جولة في مركز للمهاجرين في جزيرة لامبيدوسا أقصى جنوب إيطاليا، والذي اكتظ بنحو 7 آلاف وافد خلال 24 ساعة خلال الأسبوع الجاري، وفقا لوكالة الأناضول للأنباء.

وأضافت المسؤولة الأوروبية: "أنا هنا للتنسيق بين روما والدول الأوروبية في إطار الاستجابة لأزمة المهاجرين".

كما دعت فون دير لاين "دول الاتحاد الأوروبي لاستضافة مهاجرين من إيطاليا".

وأكدت أن "الهجرة غير القانونية هي تحد أوروبي يحتاج إلى رد أوروبي"