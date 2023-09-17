فؤاد بدراوي: ترشحي لانتخابات الرئاسة مرهون بتطبيق لائحة الوفد

كشف فؤاد بدراوي، عضو الهيئة العليا لحزب الوفد والمرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية، عن ترشحه لانتخابات الرئاسة مستقلا عن حزب الوفد، مؤكدًا أن ترشحه مرهونًا بتطبيق اللائحة داخل الوفد.

وأوضح خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «آخر النهار»، والمذاع على قناة «النهار»، مساء السبت، أن هناك عددًا من نواب الوفد بالبرلمان يؤيدون الدكتور عبد السند يمامة، والبعض الآخر يطالبون بتطبيق اللائحة والدعوة للجمعية العمومية، معقبًا: «الجمعية العمومية صاحبة الاختصاص، وهي من اختارته رئيسًا للحزب، فلماذا يرفض دعوتها؟ خايف من ايه؟».

ولفت إلى أن الهيئة العليا للحزب يؤيدون وجهة نظره، ولابد أن تطالب رئيس الحزب الالتزام باللائحة ودعوة الهيئة الوفدية، منوهًا بأن الهيئة العليا لم تجتمع من 5 أشهر، واللائحة تنص على أن تجتمع الهيئة أول إثنين من كل شهر.

وأشار إلى أن عبد السند يمامة، أعلن نيته الترشح في اجتماع غير رسمي، ولم يطرح نفسه أمام الهيئة العليا الوفدية، مشددًا على أنه لو تقدم بترشحه للرئاسة أمام قيادات الحزب فسوف تتخذ موقفًا.

وذكر أن الحزب لديه رؤية سياسية، واقتصادية واجتماعية، عن كل الأمور التي تتعلق بمشاكل المواطن العام، مؤكدًا أن الإطار العام للبرنامج الرئاسي لمرشح الوفد في الانتخابات المقبلة، سيتضمن هذه الرؤية والعمل على تطبيقها بأرض الواقع.