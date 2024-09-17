لازاريني: إسرائيل توقف منح تأشيرات الدخول لرؤساء وموظفي المنظمات غير الحكومية الدولية

قال المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «أونروا» فيليب لازاريني، إن السلطات الإسرائيلية توقفت عن منح تأشيرات الدخول لرؤساء وموظفي المنظمات غير الحكومية الدولية.

وأضاف في بيان، نشره عبر صفحته الرسمية بمنصة «إكس»، مساء الثلاثاء، أن «هذه المنظمات ظلت تقدم المساعدة الإنسانية للأشخاص المحتاجين لسنوات، في شراكة وثيقة مع الأمم المتحدة».

وذكر أن «الحكومة الإسرائيلية تسعى على نحو متزايد، إلى التخلص تدريجيًا من ممثلي المنظمات الإنسانية، والمنظمات المشاركة في إعداد التقارير عن فظائع الحرب على غزة وتأثيرها على المدنيين.

وأوضح أن القرار يأتي في ظل استمرار الحظر المفروض على دخول وسائل الإعلام الدولية لتقديم تقاريرها بحرية من داخل قطاع غزة، وفي الوقت الذي لا يُسمح فيه لعدد من كبار مسئولي الأمم المتحدة بزيارة القطاع ويمنعون كذلك من السفر إلى الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية.