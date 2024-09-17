نقلت شبكة "الجزيرة" الإخبارية عن مسئول كبير سابق في جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي (شاباك) – لم تسمه - تأكيده أن تفجير أجهزة اتصال خاصة بمئات العناصر من حزب الله اختراق أمني استخباري غير مسبوق.

وفي وقت سابق، وفي وقت سابق من اليوم، أفاد إعلام لبناني بأن إسرائيل تمكنت من اختراق أجهزة اتصالات يستخدمها عناصر من حزب الله وفجرتها.

وقالت مصادر أمنية إن المئات من عناصر حزب الله اللبناني أصيبوا بصورة بالغة اليوم الثلاثاء، في جنوب لبنان والضاحية الجنوبية في بيروت بعد انفجار أجهزة اتصال لاسلكي يستخدمونها.

ونقلت وكالة "رويترز" عن مصدر أمني قوله إن المئات من مقاتلي حزب الله أصيبوا بعد انفجار أجهزة اتصال في جنوب العاصمة اللبنانية.

وذكرت الوكالة أن أحد صحفييها شاهد 10 أعضاء من حزب الله وهم ينزفون جراء الإصابات في الضاحية الجنوبية لبيروت.

وقال مصدر أمني لشبكة "الجزيرة" الإخبارية إن انفجار أجهزة الاتصال في لبنان سببه اختراق بوساطة تقنية لاسلكية.

وأوضح المصدر الأمني أن انفجار أجهزة الاتصال شمل مناطق في الضاحية الجنوبية لبيروت والبقاع وجنوب لبنان.

وأفادت "سكاي نيوز عربية" بأن أجهزة الاتصالات يستخدمها عناصر حزب الله في التواصل الداخلي المشفر بالضاحية الجنوبية في بيروت.

وقالت مصادر حكومية لبنانية، اليوم الثلاثاء، إن رئيس الحكومة اللبنانية المكلف نجيب ميقاتي طلب من وزير الصحة فراس الأبيض مغادرة جلسة حكومية، واستنفار كل أجهزة الوزارة لمواكبة التطورات بعد انفجار أجهزة اتصال من نوع "بيجر" بأيدي حامليها من عناصر حزب الله.