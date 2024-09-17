مصرع شاب أثناء التنقيب عن الآثار داخل منزل بطوخ في القليوبية

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لقي شاب مصرعه داخل حفرة أثناء التنقيب عن الآثار داخل منزل بقرية الحصافة بدائرة مركز شرطة طوخ في القليوبية.

وتلقى اللواء عبد الفتاح القصاص مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية، إخطارًا من مركز شرطة طوخ، بمصرع شاب أثناء تنقيبه عن الآثار، وجرى نقل الجثة للمشرحة، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

وتلقى اللواء محمد السيد مدير المباحث الجنائية بالقليوبية، إخطارا من المقدم مصطفى كامل رئيس مباحث مركز شرطة طوخ بورود معلومات بقيام شخصين بالتنقيب عن الآثار، ومصرع أحدهم داخل الحفرة بدائرة المركز.

وكشفت التحريات بقيادة المقدم مصطفى كامل رئيس مباحث مركز شرطة طوخ بقيام الشاب المتوفى ويدعى "باسم" يبلغ من العمر 21 عام، وشخص آخر يدعى "م. خ"، بالتنقيب عن الآثار أسفل منزل بدائرة المركز، وأثناء الحفر انهارت الحفرة على الشاب الأول مما أدى إلى مصرعه في الحال.

وعقب تقنين الإجراءات بقيادة النقباء طه سعيد وكمال إبراهيم محرم وأحمد نصر- معاوني رئيس المباحث، تم ضبط المتهم الثاني والأدوات والمعدات المستخدمة في عملية الحفر.

وتم تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق وأمرت بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، والتصريح بدفن الجثة عقب انتهاء أعمال الصفة التشريحية بمعرفة الطب الشرعي.



