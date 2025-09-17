يستعد النادي الأهلي لمواجهة صعبة أمام سيراميكا كليوباترا، في محاولة لاستعادة الاتزان بعد البداية الضعيفة في الموسم الحالي من الدوري المصري الممتاز.

ويواجه الأهلي فريق سيراميكا كليوباترا مساء الجمعة المقبل، على ملعب ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة السابعة من بطولة الدوري الممتاز.

وتلقى الأهلي ضربة موجعة بعد تأكد إصابة أحمد مصطفى زيزو، نجم الفريق بشد من الدرجة الثانية في العضلة الضامة، دون أن يعلن النادي عن مدة غيابه، ولكن بات مؤكدًا غيابه عن مواجهتي سيراميكا كليوباترا وحرس الحدود، مع صعوبة اللحاق بمباراة القمة أمام الزمالك يوم 29 من الشهر الجاري.

ويدرس عماد النحاس، المدير الفني المؤقت للنادي الأهلي، الخيارات المتاحة لتعويض زيزو في الجانب الهجومي، في ظل التراجع الكبير في مستوى الفريق.

ويفاضل عماد النحاس بين طاهر محمد طاهر وأشرف بن شرقي للدفع بأحدهما في الهجوم بجوار تريزيجيه ومحمد شريف.

فيما يبقى حسين الشحات خيارًا متاحًا ولكنه بعيدًا، بسبب غياب اللاعب عن المشاركة منذ فترة كبيرة، وكذلك الأمر بالنسبة لأحمد عبد القادر، الذي كان مستبعدًا تمامًا طوال فترة الإسباني خوسيه ريبييرو، المدير الفني السابق للفريق.

كذلك يفكر عماد النحاس في تغيير طريقة اللعب والدفع بثنائي رأس حربة، محمد شريف ونيتس جراديشار ويلعب خلفهما تريزيجيه في مركز 10، أمام ثلاثي الوسط.

وواصل الأهلي بدايته السيئة في الموسم الحالي من الدوري المصري الممتاز، وتعادل أمام إنبي بهدف لكل فريق في المباراة التي جمعت الفريقين مساء الأحد، على ملعب المقاولون العرب، ضمن منافسات الجولة السادسة من الموسم الجديد للدوري المصري الممتاز.

وبالتعادل مع إنبي واصل الأهلي فقد النقاط ووصل للنقطة السادسة فقط من 5 مباريات، ليقبع الفريق في المركز الخامس عشر من جدول ترتيب الدوري، فيما رفع إنبي رصيده للنقطة 9 في المركز السابع، من 6 مباريات لعبها الفريق.

وبدأ الأهلي الموسم الحالي بشكل سيء مما أدى لرحيل المدرب الإسباني خوسيه ريبييرو عن تدريب الفريق، وتولي عماد النحاس القيادة بشكل مؤقت لحين التعاقد مع مدرب جديد.