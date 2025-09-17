السلطات التركية تعزل عمدة آخر من حزب الشعب الجمهوري المعارض وسط تحقيق فساد

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

عزلت السلطات التركية عمدة آخر من "حزب الشعب الجمهوري"، المعارض الرئيسي في البلاد، وذلك في إطار تحقيق فساد.

وأعلنت وزارة الداخلية التركية عزل عمدة منطقة بيرم باشا في إسطنبول، حسن موتلو، من منصبه، اليوم الأربعاء، بعد سجنه أمس الثلاثاء بتهم تشمل الرشوة والتلاعب في المناقصات.

وأوضحت الوزارة، عبر منصة "إكس"، أن هذه الخطوة إجراء مؤقت.

ويعد موتلو العمدة الثامن عشر من حزب الشعب الجمهوري الذي يخضع حاليا للاحتجاز على ذمة المحاكمة.

وقال الحزب، الذي حقق فوزا مفاجئا في الانتخابات البلدية على مستوى البلاد في عام 2024، إنه مستهدف في حملة ذات دوافع سياسية من جانب حكومة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وفي مارس، تم اعتقال عمدة إسطنبول، أكرم إمام أوغلو، بتهم تتعلق بالإرهاب والفساد، وعزل من منصبه، مما أثار احتجاجات في جميع أنحاء البلاد.

ويعد إمام أوغلو على نطاق واسع أقوى منافس محتمل لأردوغان في أي انتخابات مقبلة.