قطر: عملية إسرائيل البرية بغزة امتداد للإبادة بحق الشعب الفلسطيني

أدانت قطر، الأربعاء، العملية البرية التي بدأها الجيش الإسرائيلي في مدينة غزة، واعتبرتها "امتدادًا لحرب الإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني".

وقالت وزارة الخارجية القطرية، في بيان: "تدين دولة قطر بأشد العبارات، العملية البرية الواسعة التي بدأها الاحتلال الإسرائيلي للسيطرة على غزة، وتعدّها امتدادا لحرب الإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني الشقيق، وانتهاكاً سافراً للقانون الدولي".

وحذرت الخارجية من أن "الاحتلال الإسرائيلي يسعى إلى تقويض فرص السلام في المنطقة من خلال خطط ممنهجة تشكل خطرا على السلم والأمن الإقليمي والدولي، بما في ذلك حرب الإبادة الجماعية الوحشية على غزة، وسياساته الاستيطانية والاستعمارية والعنصرية القائمة على منطق الاستعلاء والاعتداء والغدر".

وأضافت أن ذلك يتطلب "تضامنا دوليا حاسما لإجباره (الاحتلال الإسرائيلي) على الامتثال لقرارات الشرعية الدولية".

وجددت الخارجية القطرية موقف الدوحة الثابت والدائم في دعم القضية الفلسطينية وصمود الشعب الفلسطيني، مشيرة إلى أن هذا الموقف يستند إلى قرارات الشرعية الدولية وحل الدولتين بما يضمن إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

وفي 8 أغسطس الماضي، أقرت الحكومة الإسرائيلية خطة طرحها نتنياهو لإعادة احتلال قطاع غزة بالكامل تدريجيا، بدءا بمدينة غزة.

ورسميا، أطلق الجيش الإسرائيلي في 3 سبتمبر الجاري، عدوانا باسم "عربات جدعون 2" لاحتلال مدينة غزة بالكامل، ما أثار انتقادات واحتجاجات في إسرائيل، خوفا على حياة الأسرى والجنود في القطاع.

ومنذ أسابيع، يكثف الجيش الإسرائيلي تفجير الأبراج السكنية والعمارات بالمدينة، في سياسة تهدف لإجبار الفلسطينيين على النزوح إلى مناطق جنوب القطاع.

وبدعم أمريكي، ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر 2023 إبادة جماعية بغزة، خلفت 64 ألفا و964 شهيدا و165 ألفا و312 مصابا من الفلسطينيين، ومجاعة قتلت 428 فلسطينيا بينهم 146 طفلا.