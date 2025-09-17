أميرة سليم تحيي سيرة سيد درويش فنان الشعب في برنامج أوبرا ريمكس

خصص برنامج «أوبرا ريمكس»، الذي تقدمه السوبرانو المصرية العالمية أميرة سليم، حلقته الجديدة لرحلة سيد درويش، أيقونة الغناء والمسرح الغنائي في مصر وباعث النهضة الموسيقية الحديثة، الذي لا تزال ألحانه تعيش في وجدان الأجيال حتى اليوم.

استعرضت الحلقة نشأة سيد درويش في حي كوم الدكة الشعبي بالإسكندرية عام 1892، وكيف بدأ مسيرته من المقاهي والأفراح الشعبية قبل أن تلمع موهبته ويصبح صوتًا معبرًا عن الناس بمختلف طبقاتهم. وسلّطت الضوء على دراسته المبكرة للإنشاد الديني والموشحات في المعهد الديني، والتي كوّنت لديه أذنًا موسيقية دقيقة ساعدته لاحقًا في تأسيس أسلوبه المتفرد.

وأوضحت أميرة سليم أن رحلة درويش إلى بلاد الشام بين عامي 1909 و1914 كانت محطة فاصلة، حيث احتك خلالها بالموسيقى الشرقية والغربية، وتعرف على فنون المسرح الغنائي والأوبرا، وهو ما انعكس لاحقًا في أعماله المسرحية والأوبرالية.

كما تناولت الحلقة إسهاماته في تطوير قالب الأوبريت، الذي جمع بين الغناء والتمثيل والرقص والموسيقى، وقدّم من خلاله أعمالًا ناقشت قضايا المجتمع والسياسة بروح شعبية بسيطة ولغة قريبة من الناس، مثل «العشرة الطيبة» و*«شهرزاد»* و*«الباروكة»*.

وأكدت أن سيد درويش لم يكن مجرد ملحن تقليدي، بل مجددًا أعاد صياغة الموسيقى المصرية عبر إدخال آلات غربية جديدة، وتطوير التوزيع الموسيقي باستخدام الهارموني وتعدد الأصوات (البوليفونية).

واستعرضت الحلقة جانبًا من ألحانه الوطنية والخالدة التي صارت أيقونات في الذاكرة المصرية، مثل «قوم يا مصري»، و*«بلادي بلادي»* الذي أصبح النشيد الوطني لاحقًا، وأغنية «سالمة يا سلامة» التي عبّرت عن عودة سعد زغلول من المنفى.

وأكدت أميرة سليم في ختام الحلقة أن الحديث عن سيد درويش ليس فقط استدعاءً لتاريخ فني، بل هو استحضار لقيمة الإبداع في مواجهة التحديات، ورسالة إلى الأجيال الجديدة بأن الفن قادر على أن يكون صوت الناس الحقيقي، وذاكرتهم الجماعية، وجزءًا من حركتهم نحو التغيير.

وجدير بالذكر أن برنامج «أوبرا ريمكس» يتكون من 12 حلقة تُعرض كل ثلاثاء، ويهدف إلى إعادة اكتشاف تاريخ الأوبرا والموسيقى العالمية والعربية بروح معاصرة، مع التركيز على أهم المحطات التي شكّلت وجدان الشعوب وأثرت في مسار الفنون.