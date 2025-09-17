التعاون الإسلامي: اجتياح إسرائيل البري لغزة امتداد لجريمة الإبادة الجماعية بحق الفلسطينيين

وصفت منظمة التعاون الإسلامي، اليوم الأربعاء، بدء اجتياح قوات الاحتلال الإسرائيلي البري لمدينة غزة بأنه امتدادًا لجريمة الإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني .

وأدانت المنظمة، التي تضم في عضويتها 47 دولة مسلمة، " تصاعد وتيرة الجرائم التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي من خلال بدء الاجتياح البري لمدينة غزة، ومواصلة سياسات التجويع والتنكيل والتدمير والنزوح القسري لسكانها، معتبرة ذلك امتدادًا لجريمة الإبادة الجماعية"، ومحذرة "من التداعيات الخطيرة والكوارث الإنسانية المترتبة على استمرار هذه الجرائم في الأرض الفلسطينية المحتلة".

وجددت المنظمة "دعوتها لمجلس الأمن الدولي إلى اتخاذ إجراءات حاسمة لفرض وقف إطلاق نار فوري وشامل، وإنهاء سياسة التجويع والحصار الإسرائيلي وضمان إدخال المساعدات الإنسانية إلى كافة أنحاء قطاع غزة، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع جريمة الإبادة الجماعية وتنفيذ التدابير المؤقتة التي أمرت بها محكمة العدل الدولية في عام 2024 بهذا الخصوص".

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أعلن أمس أن قوات الاحتلال "بدأت عملية عسكرية متصاعدة في غزة"، مؤكداً أن الجيش "وصل إلى مرحلة الحسم".