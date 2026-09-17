نظمت وحدة ضمان الجودة بكلية الطب جامعة أسيوط دورة تدريبية لطلاب الدراسات العليا مرحلة الدكتوراة، حول "الطرق الحديثة للتدريس".

وجاءت الدورة تحت رعاية الدكتور علاء عطية، عميد كلية الطب ورئيس المستشفيات الجامعية، والدكتور محمد عبدالباسط خلاف، وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتورة هبة عطية، مدير وحدة ضمان الجودة.

وحاضرت في الدورة الدكتورة هبة عطية، مدير وحدة ضمان الجودة، وأستاذ بقسم الطب الشرعي والسموم الإكلينيكية، حيث تناولت عددا من المحاور المهمة المتعلقة بمفهوم التدريس الحديث، وأبرز الأساليب والاستراتيجيات التعليمية المعاصرة، مع استعراض كيفية توظيفها بصورة فعالة في مجال التعليم الطبي.

كما تناولت الدورة أهمية تنويع أساليب التدريس بما يتناسب مع احتياجات المتعلمين وطبيعة المحتوى التعليمي، ودور الاستراتيجيات الحديثة في تعزيز التفاعل والمشاركة داخل العملية التعليمية، وتحقيق مخرجات التعلم المستهدفة بكفاءة وفاعلية.