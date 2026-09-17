صحة الإسكندرية تحصد جوائز التميز في مؤتمر «من الأداء إلى التميز»

شارك الدكتور أسامة أحمد بلبل، وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، اليوم، في فعاليات مؤتمر «من الأداء إلى التميز»، الذي تنظمه وزارة الصحة والسكان، بحضور عدد من قيادات الوزارة ومديري مديريات الشئون الصحية بالمحافظات، لبحث تطوير أداء قطاع الطب العلاجي والارتقاء بجودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

وشهد افتتاح المؤتمر حضور الدكتورة أميرة يسن هيكل، نائب محافظ الإسكندرية، والدكتور بيتر وجيه، مساعد وزير الصحة والسكان لقطاع الطب العلاجي، والدكتور محمد حساني، مساعد وزير الصحة والسكان لمبادرات الصحة العامة.

وتناولت فعاليات المؤتمر مؤشرات أداء قطاع الطب العلاجي ومعدلات تقديم الخدمات، إلى جانب استعراض تجارب المستشفيات النموذجية وآليات تطوير أدائها وتعظيم الاستفادة من إمكاناتها، فضلًا عن مناقشة عدد من الملفات الصحية، بينها منظومة الإحالة والتعاون المشترك في حالات مرضى الإيدز، والطوارئ والرعاية الحرجة، وخدمات نقل الدم، وتوفير الأدوية والمستلزمات الطبية، وقرارات العلاج على نفقة الدولة، والقوافل العلاجية، والتغطية الجغرافية للخدمات، وخطط توفير وتوزيع التجهيزات الطبية.

كما ناقش المؤتمر سبل التكامل بين أمانة المراكز الطبية المتخصصة وقطاع الطب العلاجي، بما يدعم كفاءة المنظومة الصحية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمرضى.

بلبل يناقش مستقبل الاستجابة الوطنية للإيدز

وضمن فعاليات المؤتمر، شارك الدكتور أسامة أحمد بلبل في الجلسة الحوارية «مستقبل الاستجابة الوطنية للإيدز: نحو استدامة الإنجازات وتعزيز الأثر»، التي ترأسها الدكتور محمد حساني، مساعد وزير الصحة والسكان لمبادرات الصحة العامة.

وتناولت الجلسة سبل استدامة جهود الوقاية والعلاج، وتعزيز الوصول إلى الخدمات الصحية، والتنسيق بين الجهات المعنية، إلى جانب مناقشة التحديات المرتبطة بمنظومة الإحالة، مع التأكيد على الحفاظ على سرية وخصوصية المنتفعين.

واستعرض الدكتور محمد حساني عددًا من المبادرات الصحية التي تنفذها وزارة الصحة والسكان، موضحًا إتاحة خدمات الكشف عن فيروس نقص المناعة البشري «HIV» ضمن مبادرة فحص المقبلين على الزواج ومبادرة دعم صحة الأم والجنين، بما يسهم في الاكتشاف المبكر وإتاحة خدمات المشورة والرعاية.

وأكد الدكتور أسامة أحمد بلبل، خلال الجلسة، أهمية العمل بالتوازي على منظومتي الوقاية والعلاج، من خلال تعزيز التوعية والوصول المجتمعي، بالتزامن مع ضمان إتاحة خدمات التشخيص والعلاج والمتابعة.

كما استعرض بلبل بعض التحديات المرتبطة بخطة الإحالة، خاصة في الحالات الجراحية الطارئة، مشددًا على أهمية سرعة التنسيق بين الجهات والمنشآت الصحية لضمان تقديم الخدمة في الوقت المناسب.

وأشار وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية إلى جاهزية الفرق الطبية وتدريبها على تطبيق إجراءات مكافحة العدوى، بما يدعم تقديم الخدمات الصحية وفق معايير السلامة والجودة، ويحافظ على سلامة المرضى ومقدمي الخدمة.

واختتمت الجلسة بالتأكيد على أهمية البرنامج الوطني لمكافحة فيروس نقص المناعة البشري «HIV» باعتباره أحد محاور الاستجابة الصحية، مع دعم مسؤولي المشورة بالمحافظات وتعزيز دورهم في التوعية والكشف المبكر وربط الحالات بالخدمات الصحية المناسبة.

تكريم بلبل وقيادات 3 مستشفيات بالإسكندرية

وفي ختام فعاليات المؤتمر، جرى تكريم الدكتور أسامة أحمد بلبل، وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، تقديرًا لجهود المديرية في تطبيق معايير الجودة والاعتماد، وذلك في ضوء اعتماد مستوصف صدر المعمورة كأول مستوصف صدر يتم اعتماده من الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية «GAHAR».

كما شمل التكريم عددًا من قيادات المنشآت الصحية بمحافظة الإسكندرية، تقديرًا لما قدمته مستشفياتهم من جهود في تطوير الأداء ومستوى الخدمات، وهم الدكتور أحمد مجدي شحاتة، مدير مستشفى رأس التين النموذجي، والدكتور شريف إبراهيم، مدير مستشفى الحميات، والدكتورة عزة أحمد صبري، مدير مستشفى دار إسماعيل.

وتأتي مشاركة مديرية الشئون الصحية بالإسكندرية في المؤتمر في إطار متابعة مؤشرات الأداء وتبادل الخبرات والتجارب، ودعم تطبيق معايير الجودة والاعتماد، ومواصلة العمل على تطوير الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.