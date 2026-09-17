إصابة شخص في حريق مزرعة لتربية الثروة الحيوانية بالوادي الجديد

أصيب شخص بحالة اختناق؛ إثر حريق نشب في مزرعة لتربية الثروة الحيوانية بمدينة الخارجة بمحافظة الوادي الجديد، مساء اليوم الخميس، فيما انتقلت قوات الحماية المدنية إلى موقع الحريق، ودفعت بعدد من سيارات الإطفاء للسيطرة على النيران.

كان اللواء وليد منصور، مدير أمن الوادي الجديد، قد تلقى إخطارا من شرطة النجدة يفيد بنشوب حريق داخل المزرعة المشار إليها.

على الفور، جرى الدفع بسيارات الحماية المدنية والإسعاف إلى موقع البلاغ، والتعامل مع الحريق.

وتبين من المعاينة الأولية أن النيران اندلعت في كميات من التبن والدريس المستخدم كأعلاف للثروة الحيوانية، وأسفر الحريق عن إصابة "سعيد عبيد علي"، 44 عاما، بحالة اختناق، وتم تقديم الإسعافات اللازمة له.

وتواصل قوات الحماية المدنية أعمال الإخماد والتبريد، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع امتداد النيران إلى باقي أجزاء المزرعة، فيما يجري حصر الخسائر الناتجة عن الحريق، والتحري لمعرفة أسبابه وملابساته.