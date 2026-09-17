النيابة تحبس متهمًا وتأمر بضبط 4 آخرين في واقعة الاعتداء على مدير مدرسة ابتدائي بمطروح

قررت نيابة مطروح العامة حبس حسام. ح، 30 سنة، 4 أيام على ذمة التحقيق، وإخلاء سبيل والدته صباح. خ. ع، عاملة بمدرسة ابتدائية، بكفالة 3 آلاف جنيه، كما أمرت بسرعة ضبط وإحضار 4 أشخاص آخرين شاركوا في واقعة الاعتداء بالأسلحة الحادة على مدير المدرسة.

وكانت مدرسة أبو رسوة الابتدائية قد شهدت واقعة اعتداء من 5 أشخاص على مدير المدرسة، حامد الدلتوني، بتحريض من عاملة بالمدرسة، والدة المتهم الأول، وذلك بعد رفضه طلبها فتح كُنتين في غرفة حارس أمن المدرسة، حيث حُرر المحضر رقم 11480 جنح مطروح.

وأصدرت نقابة المعلمين بمرسى مطروح الفرعية بيان إدانة لواقعة الاعتداء، أعلنت خلاله تضامنها ودعمها لمدير المدرسة المجني عليه.