روسيا: الوضع في منطقة العملية العسكرية التركية بشمال سوريا متوتر

أكدت الرئاسة الروسية "الكرملين" أن الوضع في منطقة العملية العسكرية التركية بشمال سوريا متوتر، مشيرا إلى قلق الرئيس فلاديمير بوتين بشأن العواقب الإنسانية المحتملة للعملية التركية بسوريا.

وقال المتحدث الصحفي لـ"الكرملين" دميتري بيسكوف - في تصريح اليوم الخميس: "إن الأمم المتحدة أعربت أيضا عن قلقها البالغ إزاء الوضع الإنساني وتدفق اللاجئين السوريين إلى البلدان المجاورة".

ولفت إلى أن موقف روسيا من العملية العسكرية التركية معروف جيدا ولم يتغير. موضحا أن الوضع على الساحة السورية سيكون على جدول أعمال محادثات بوتين مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان خلال لقائهما في سوتشي الثلاثاء المقبل.