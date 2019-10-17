هيئة الانتخابات التونسية تعلن رسميا فوز قيس سعيد بالانتخابات الرئاسية

أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات التونسية اليوم الخميس، النتائج النهائية للجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية، والتي أسفرت عن فوز أستاذ القانون الدستوري قيس سعيد بعد حصوله على 71ر72% من أصوات الناخبين.

وقالت الهيئة - في مؤتمر صحفي اليوم الخميس - إنه بالنظر إلى عدم وجود طعون في نتائج الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية التي جرت الأحد الماضي، باتت النتائج نهائية، وأصبح قيس سعيد رسميا رئيس الجمهورية المنتخب.

وبحسب الفصل 76 من الدستور، يتولى رئيس مجلس نواب الشعب بالنيابة عبد الفتاح مورو، خلال يومين من تلقيه قرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات الخاص بالنتائج النهائية للانتخابات الرئاسية، دعوة مكتب المجلس للاجتماع ليحدد موعد الجلسة العامة المخصصة لأداء رئيس الجمهورية المنتخب اليمين الدستورية على أن تكون في مدة لا تتجاوز 10 أيام من تاريخ قرار مكتب المجلس.

ويتولى مورو إعلام كل من الرئيس المنتخب قيس سعيد والرئيس المتخلي محمد الناصر بموعد الجلسة العامة، ويفتتح رئيس المجلس الجلسة العامة بكلمة موجزة ثم يدعو رئيس الجمهورية المنتخب إلى أداء اليمين.

ويؤدي قيس سعيد رئيس الجمهورية المنتخب اليمين، ثم يلقي خطابا أمام مجلس نواب الشعب، ويتوجه بعده إلى قصر قرطاج لتسلم السلطة من سلفه الرئيس المؤقت محمد ناصر وفق البروتوكول الرئاسي المعمول به، ليبدأ مباشرة في ممارسة مهامه.

يشار إلى أنه وفقا للدستور التونسي، يتم انتخاب رئيس الجمهورية لمدة 5 أعوام انتخابا مباشرا سريا ونزيها ولا يجوز توليه المنصب لأكثر من دورتين كاملتين متصلتين أو منفصلتين.