أحزاب المعارضة البريطانية تتعهد بمحاربة اتفاق بريكست «المدمر»

رفضت أحزاب المعارضة البريطانية الاتفاق الجديد الخاص بخروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي (بريكست) الذي تم التوصل إليه اليوم الخميس، بين رئيس الوزراء البريطاني المحافظ بوريس جونسون والاتحاد الأوروبي ، قائلة إنه سيكون كارثيا على إيرلندا الشمالية واسكتلندا على وجه الخصوص.

وقالت زعيمة الحزب الليبرالي الديمقراطي جو سوينسون إن: "المعركة لمنع خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي لم تنته بعد."

وأضافت سوينسون: "الأيام القليلة المقبلة ستحدد اتجاه بلدنا لأجيال ، وأنا أكثر عزمًا من أي وقت مضى على إيقاف بريكست" ، موضحة أنها ستواصل حملتها لإجراء استفتاء ثانٍ على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

ومن المتوقع أن يطرح جونسون الاتفاق لتصويت واحد أو أكثر في جلسة خاصة للبرلمان يوم السبت المقبل ، لكن ما زال من غير الواضح ما إذا كان لديه ما يكفي من الدعم لتأمين أغلبية في مجلس العموم المنتخب.

وقال جونسون في بروكسل: "لدي أمل كبير الآن... أن يجتمع زملائي (النواب) في وستمنستر للانتهاء من مسألة بريكست وإنجاز هذا الاتفاق الممتاز، واتمام الانسحاب دون مزيد من التأجيلات".

وفي ضربة لآماله في الفوز بالتصويت، أعلن الحزب الديمقراطي الوحدوي في إيرلندا الشمالية إنه "لن يستطيع دعم" الاتفاق لأنه سيفرض ترتيبات جمركية مختلفة على الإقليم عن بقية المملكة المتحدة ولن يمنح الحزب الحق في الاعتراض على تلك الترتيبات.

وسوف تكون أصوات النواب الـ10 التابعين للحزب حاسمة عندما يصوت البرلمان البريطاني على الاتفاق، في حين أن موقفهم قد يؤثر على المحافظين المتشككين في الاتحاد الأوروبي في حزب جونسون.

وقال الحزب في بيان "موقفنا الثابت هو أننا سوف نوافق فقط على دعم الترتيبات التي تخدم الدستور والمصالح الاقتصادية على المدى الطويل لإيرلندا الشمالية وتحمي تكامل الاتحاد".

وأوضح الحزب "هذه المقترحات، في رأينا، لا تعود بالمنفعة على الاوضاع الاقتصادية لإيرلندا الشمالية وتقوض تكامل الاتحاد" .

وقال نايجل فاراج زعيم حزب "بريكست" والسياسي المخضرم المناهض للاتحاد الأوروبي إن الاتفاق "ليس خروجا لبريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست)".

وكتب فاراج في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي " تويتر": "الالتزام بالمواءمة التنظيمية في هذا الاتفاق يعني أن الاتفاق الجديد ليس خروجا لبريطانيا من الاتحاد الأوروبي، على الرغم من التحسينات في الاتحاد الجمركي".

وفي مقابلة مع هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي)، قال فاراج إنه سيكون "من الصعب للغاية" على جونسون إقناع الحزب الديمقراطي الوحدوي في إيرلندا الشمالية بدعم الاتفاق.

ووصف جيريمي كوربين، زعيم حزب العمال البريطاني المعارض، الاتفاق بأنه "أسوأ" من الاتفاق الذي كانت توصلت إليه رئيسة الوزراء البريطانية السابقة تيريزا ماي مع الاتحاد والذي رفضه البرلمان ثلاث مرات.

وقال كوربين في بيان إن:"الطريق الأفضل لتنفيذ خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي هو إعطاء الشعب الكلمة الأخيرة من خلال تصويت عام".