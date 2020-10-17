إصابة وزير خارجية النمسا بفيروس كورونا

ثبتت إصابة وزير الخارجية النمساوي ألكسندر شالنبيرج بفيروس كورونا.

وقالت المتحدثة باسمه، اليوم السبت، في تصريحات لوكالة الأنباء النمساوية "أ.ب.أ"، إنه الآن في الحجر الصحي ولكنه لم تظهر عليه أعراض المرض حتى الآن.

وأضافت المتحدثة أن العدوى اكتشفت خلال فحص روتيني أمس الجمعة.

وقال مكتب المستشارية في فيينا إنه تم فحص زملاء شالنبيرج في مجلس الوزراء اليوم السبت بناء على ذلك، إلا أن نتائج الفحوص كانت جميعها سلبية.

ألغى شالنبرج عدة رحلات له الأسبوع المقبل إلى كل من بريطانيا والدنمارك واليونان وقبرص.

وقالت المتحدثة باسم الوزير، إنه من المحتمل أن يكون الوزير البالغ من العمر 51 عاما قد أصيب بالفيروس في اجتماع لوزراء الخارجية بالاتحاد الأوروبي في لوكسمبورج يوم الاثنين الماضي.