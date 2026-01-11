أكد ياسر إبراهيم، مدافع المنتخب الوطني المصري، أن المنافسين أصبحوا يخافون من مواجهة الفراعنة، وذلك بعد الفوز على كوت ديفوار، مشددًا على أن مباريات الأدوار الإقصائية تكسب ولا تلعب.

وفاز المنتخب الوطني على كوت ديفوار بنتيجة 3-2، مساء اليوم، السبت، على ملعب أدرار في أكادير، ضمن منافسات الدور ربع النهائي من بطولة كأس الأمم الإفريقية 2025، والتي يستضيفها المغرب خلال الفترة الحالية وحتى 18 يناير الجاري.

وقال ياسر إبراهيم في تصريحات تلفزيونية عبر قناة «بي إن سبورتس»: «مبروك للاعبين، كانوا رجالا، مبروك للجهاز الفني والشعب».

وأضاف: «منتخب مصر كبير وقامة والكل يخاف منا، وبالتأكيد نحترم جميع المنافسين ولكن أصبح الجميع يخاف من منتخب مصر».

وأوضح: «الأدوار الإقصائية تكسب ولا تلعب.. اللاعبون كانوا على قدر المسؤولية، سنحتفل بالفوز ثم نطوي الصفحة للاستعداد لمواجهة السنغال».

وتابع: «منتخب السنغال قوي ونعرفه جيدًا، ونعرف قدرات لاعبيه.. سنذاكر السنغال بشكل جيد، وندرس نقاط القوة والضعف مع الجهاز الفني»

وأتم: «تتبقى خطوة على الثامنة، ودعواتكم معانا».

وضرب المنتخب الوطني موعدًا في نصف النهائي مع منتخب السنغال، يوم الأربعاء المقبل في السادسة مساءً، على ملعب طنجة الكبير.