المتنزهات التنزانية: السيطرة على 99% من حريق جبل كليمنجارو

ذكرت هيئة المتنزهات الوطنية التنزانية اليوم السبت أنه تمت السيطرة بشكل كبير على الحريق الذي ظل مستعرا في جبل كليمنجارو على مدار سبعة أيام.

وقال آلان كيجازي، المدير العام لهيئة المتنزهات الوطنية التنزانية: "بفضل العمل الذي قام به الكثير من أصحاب المصلحة والأمطار التي هطلت في بعض أجزاء الجبل الليلة الماضية تمكنا من احتواء الحريقة بنسبة 99 بالمئة".

وأضاف: "المتبقي حاليا رقع صغيرة في الأشجار التي مازالت تنفث دخانا ونحن نتعامل معها بينما اتحدث "، قائلا إنه يتم استخدام مروحية في المناطق التي يصعب الوصول إليها.

واندلع الحريق يوم الأحد الماضي، وقال مسؤولون إنه دمر منذ ذلك الحين 28 كيلومترا مربعا، على الأقل، من الأشجار. وأضافوا إن حوالي 500 شخص يحاولون إخماد الحرائق.

ويبلغ ارتفاع قمة جبل كليمنجارو 5895 مترا، وهو أعلى جبل قائم بذاته في العالم، وقد تشكل من بركان خامد بالقرب من وادي "ريفت" شرقي إفريقيا.