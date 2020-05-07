منظمة الصحة العالمية تحيي اليوم العالمي لهشاشة العظام الثلاثاء القادم

تحيي منظمة الصحة العالمية يوم 20 أكتوبر من كل عام اليوم العالمي لمرض هشاشة العظام، والذي يركز على رفع الوعي حول الوقاية والتشخيص والعلاج من هشاشة العظام، وتصنفت منظمة الصحة العالمية هشاشة العظام، بين أكثر 10 أمراض انتشارا في العالم، وتشير تقارير منظمة الصحة العالمية إلى أن مرض هشاشة العظام من الأمراض الخطيرة الصامتة التي تصيب 30% من النساء بعد سن 50 عاما و10% من الرجال بعد سن 50 عاما، ويؤدي إلى تدهور في كثافة وقوة العظام ما يؤدي إلى الكسور.

وتوضح أن نسبة كسور هشاشة العظام تزيد على 8.9 مليون حالة سنويا، ويقدر أن هناك كسرا ناتجا عن ترقق العظم يحصل كل 3 ثوان في العالم أي واحدة من كل 3 نساء، وواحد من كل 5 رجال سيتعرضون بعد تجاوز سن الـ50 لكسر خلال بقية حياتهما.

وهشاشة العظام هي مشكلة عالمية متنامية في جميع أنحاء العالم، حيث تصيب الكسور واحدة من كل ثلاث نساء وواحد من كل خمسة رجال فوق سن الخمسين.

وتم إطلاق اليوم العالمي لهشاشة العظام في 20 أكتوبر 1996 من قبل الجمعية الوطنية لهشاشة العظام بالمملكة المتحدة، وبدعم من اللجنة الأوروبية، ومنذ عام 1997، نظمت المؤسسة الدولية لهشاشة العظام اليوم، وفي عامي 1998 و1999، عملت منظمة الصحة العالمية كراع مشارك لليوم العالمي لهشاشة العظام.