سفير روسيا يؤكد أن بلاده ستنقذ المملكة المتحدة إذا لزم الأمر أثناء أزمة الغاز

اقترح سفير روسيا لدى بريطانيا أندريه كيلين أن روسيا ستفعل ما في وسعها لمساعدة المملكة المتحدة ويمكنها أن "تنقذها" وسط مشكلات مرتبطة بارتفاع تكاليف الطاقة.



ونفى كيلين أيضا أن تكون روسيا تقوم بحجب إمدادات الغاز، في إشارة على ما يبدو إلى أن الالتزامات بزيادة الإمدادات ستستغرق وقتًا حتى تصبح سارية المفعول.



ونقلت وكالة الأنباء البريطانية (بي ايه ميديا) عن السفير الروسي في المملكة المتحدة قوله إنه فهم أنه لم يتم اتخاذ أي قرار في روسيا حتى الآن بشأن ما إذا كان الرئيس فلاديمير بوتين سيحضر مؤتمر المناخ "كوب 26" الذي ستستضيفه مدينة جلاسكو في تشرين أول/أكتوبر الجاري.



وردا على سؤال لبرنامج أندرو مار شو على هيئة الاذاعة البريطانية "بي بي سي" عما إذا كانت روسيا تتفهم ضغوط إمدادات الغاز وزيادة الأسعار على السكان في أوروبا والمملكة المتحدة، قال كيلين إن روسيا تتابع الموقف، لكنه قلل من أهمية القضايا في المملكة المتحدة.



ومع ذلك ، أشار إلى أن روسيا ستأتي من أجل "الإنقاذ" إذا لزم الأمر.



وأضاف كيلين: إذا كانت هناك فرصة سنأتي للإنقاذ، سنفعل ما في وسعنا بالطبع للتخفيف من الظروف الصعبة التي تتسبب فيها (الأزمة) الآن ".