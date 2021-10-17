محافظ أسيوط: حملات مكثفة لتوعية المزارعين والتصدي للحرق المكشوف

أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، على التنسيق والتعاون المستمر مع وزارة البيئة للقضاء على ظاهرة حرق المخلفات الزراعية وتعظيم الاستفادة من هذه المخلفات من خلال إعادة تدويرها لخلق قيمة مضافة وزيادة العائد للمزارع وتحسين دخولهم فضلا عن المساهمة في الحفاظ على البيئة، وذلك في إطار إستراتيجية بدعم الفلاحين والمزارعين وحماية البيئة والنهوض بمعدلات التنمية لتحقيق رؤية مصر2030 واستراتيجية التنمية المستدامة.

وأوضح محافظ أسيوط، أنه تم توزيع أكثر من 26 مفرمة للمخلفات الزراعية على قرى ومراكز المحافظة مهداة من وزارة البيئة لفرم المخلفات الزراعية والتخلص الآمن منها دون الإضرار بالبيئة والصحة العامة للمواطنين والقضاء على الحرق المكشوف وتعظيم الاستفادة من المخلفات الزراعية وإعادة تدويرها، وذلك في إطار خطة المحافظة للتخلص الأمن من المخلفات الزراعية وتقليل فرص اشتعال الحرائق في الحقول الزراعية التي تنتج بصفة دائمة من المخلفات وتحقيق عائد اقتصادي للمزارعين من هذه المخلفات وتعظيم الاستفادة منها بإعادة تدويرها وتحويلها إلى سماد عضوي "كمبوست" وأعلاف عضوية "سيلاج".

وأشار المحافظ، إلى ضرورة تضافر وتكاتف جميع الجهود للقضاء على هذه الظاهرة التي تضر بالبيئة وصحة المواطنين، لافتا إلى تشكيل لجان لمكافحة الحرق المكشوف للمخلفات الزراعية بكل مركز تضم في عضويتها جهاز شئون البيئة وإدارات البيئة بالوحدات المحلية ورؤساء المراكز والقرى والإدارات الزراعية لرصد ومتابعة عمليات الحرق المكشوف لمخلفات الزراعية من خلال شن حملات صباحية ومسائية وتحرير محاضر للمزارعين والفلاحين المخالفين، كاشفا أن الغرامات تصل إلى 50 ألفا على حسب مساحة الأرض.

وأضاف اللواء عصام سعد، أنه تم تنفيذ عدة حملات ولقاءات مع المزارعين والفلاحين في قرى ومراكز ديروط ومنفلوط وأسيوط والفتح وأبوتيج وأبنوب؛ لتعريفهم بأهمية الاستفادة من المخلفات الزراعية وعدم الحرق المكشوف لها وتخصيص عدد من الأماكن لتجميع المخلفات بها استعدادًا لفرمة والاستفادة منه في تحويل ناتج الفرم كعلف حيواني أو كمبوست وتوعية المزارعين بنقل المخلفات إلى تلك الأماكن منعًا للمسائلة القانونية، مثمنًا جهود المزارعين في التنمية الزراعية الزراعية مؤكدا حرصه على توعيتهم باستغلال المخلفات الزراعية والتصدي للحرق المكشوف لها حفاظا على البيئة وكيفية استخدام المخلفات في تصنيع الأعلاف وتسميد التربة وتعظيم قيمته الاقتصادية.

وفي نفس السياق، مر اللواء شاكر يونس سكرتير عام محافظة أسيوط على قرى مراكز ديروط بالقوصية ومنفلوط وانتقدت انتشار حرق مخلفات الذرة؛ مما تسبب في حالة من الاستياء والغضب بين المواطنين وإرسال عدة شكاوى.

وأوضح سكرتير عام محافظة أسيوط، أن اللجان المشكلة من الوحدات المحلية والبيئة حررت أكثر من ٢٥٠ محضر بيئة للمواطنين الذين قاموا على مدار ٣ أيام بحرق المخلفات وسط الزراعات، مشيرا إلى أن كل من تحرر له محضر احتراق المخلفات لن يتم تسليم كميات الأسمدة المخصصة من الجمعية الزراعية.

وفي نفس السياق، ناشد سكرتير عام محافظ أسيوط المواطنين بالإبلاغ عن أي حالة حرق مكشوف في الأراضي الزراعية سواء في المدينة أو في القرى على رقم الخط الساخن للمحافظة أو رسائل الواتس آب (01000623873) أو من خلال الرقم الأرضي لغرفة عمليات المحافظة (2135858/ 088) على مدار 24 ساعة.