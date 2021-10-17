صافولا السعودية تستحوذ على «بايارا القابضة المحدودة» الإماراتية

أعلنت "مجموعة صافولا" السعودية، انتهاء شركة صافولا للأغذية، التابعة والمملوكة بالكامل لها، من إجراءات الاستحواذ على نسبة 100% من شركة بايارا القابضة المحدودة الإماراتية.

وقالت الشركة، في بيان صحفي اليوم الأحد على موقع سوق الأسهم السعودي "تداول"، إن ذلك جاء بعد أن تم الحصول على عدم ممانعة من الهيئة العامة للمنافسة على إتمام عملية التركز الاقتصادي الخاصة بعملية الاستحواذ.

وتوقعت أن ينعكس الأثر المالي للصفقة وأن يظهر على النتائج المالية للمجموعة اعتباراً من الربع الرابع من العام الجاري.

وأوضحت أن شركة بايارا القابضة المحدودة هي شركة غذائية رائدة في دولة الإمارات العربية المتحدة وتشمل منتجاتها المكسرات والتوابل والبقول بالإضافة إلى الوجبات الخفيفة المعبأة.

وأضافت أن الشركة سجلت صافي مبيعات بلغ حوالي 420 مليون ريال لفترة 12 شهراً انتهت في مارس الماضي مع متوسط هامش ربحي صحي قبل الفائدة والضرائب والإهلاك واستهلاك الدين (EBITDA).

وكانت مجموعة صافولا قد أعلنت في يوليو الماضي توقيع شركة صافولا للأغذية اتفاقية شراء أسهم ملزمة للاستحواذ على نسبة 100% من شركة بايارا القابضة المحدودة بقيمة 260 مليون دولار (975 مليون ريال)، وحصلت على موافقة هيئة المنافسة العامة على الصفقة بنهاية سبتمبر الماضي.