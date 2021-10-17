تمكن علماء سويديون في تجربة ناجحة بخداع البعوض الحامل للملاريا وإيقاعه في فخ عصير البنجر بلونه الأحمر القاني، والذي يحتوي على سم قادر على قتل البعوض دون اللجوء لأساليب تضر بالبيئة كاستخدام المبيد الحشري.

وبحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية، يتم خلط عصير البنجر بمادة تسمى HMBP، والتي تصدر رائحة تحفز البعوض على شرب المزيد ليتسمم بالمادة النباتية السامة المخلوطة بالعصير.

وبحسب شركة ملوكيولر أتراكشن السويدية، فإن المركب الجاذب للبعوض والمخلوط بالعصير، مكون يتواجد في دماء المصابين بالملاريا وتجذب رائحته 5 سلالات بعوض فقط، وهي التي تحمل الملاريا؛ لذلك لا يأثر ذلك المزيج للإيقاع بالبعوضات الحاملة لفيروس زيكا أو حمة الضنك وحمة النيل.

وأتت التجربة الحديثة في اليوم التالي لإصدار منظمة الصحة الدولية 6 أكتوبر الماضي أول مصل لمرض الملاريا الذي ظهر قبل 50 ألف عام، والذي يقتل سنويًا 400 ألف شخص أغلبهم أطفال.

ويذكر أن تجارب أخرى أعدت للقضاء على البعوض الحامل للأمراض الأخرى كالتجربة الإندونيسية لحقن البعوض الحامل لحمة الضنك بنوع بكتيريا يقلل من نسبة عدواها بالفيروس، وأما في فلوريدا الأمريكية فنجح علماء بعمل تعديل جيني علي البعوض المصري الناقل لفيروس زيكا؛ لإفشال وضعها للبيض وتكاثرها.

ويسارع العلماء لتطوير أساليب بيئية للقضاء على البعوض الضار دون غيره من الحشرات، وذلك بالابتعاد عن وسائل الصعق والمبيدات والدخان.