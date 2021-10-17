محمد عفيفي: الإيمان بأن الحقائق نسبية يقضي على الإرهاب وينهي الحروب

أكد الدكتور محمد عفيفي أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر بكلية الآداب جامعة القاهرة، أنه لابد أن يكون هناك اهتمام كبير بتشجيع الأطفال على القراءة، ومشاهدة الأفلام، لمساعدتهم على نمو خيالهم في مراحل مبكرة، مشيرا إلى أن تنمية الخيال تساعد على حب التاريخ سواء من خلال الأفلام أو الأدب.



وأضاف عفيفي، خلال ندوة عرض ومناقشة رواية «يعقوب»، بالمكتبة المركزية الجديدة بجامعة القاهرة، اليوم الأحد، «بعد أن أصبحت أستاذا للتاريخ ظل عندي حلم كتابة رواية أدبية، وعمل أفلام وثائقية».



وتابع عفيفي: «علمونا في مناهج بحث التاريخ في الجامعة، أن التاريخ هو علم الحقيقة»، لافتا في الوقت نفسه إلى أن نشأة التاريخ كانت في حضن الأدب.



واستطرد عفيفي، أن العلوم الاجتماعية توصلت إلى أن الحقيقة نسبية، وأنه لو ساد مبدأ الإيمان بكون الحقيقة نسبية ففكرة الإرهاب والتطرف والحروب ستتلاشى وسنعود بعدها للإنسانية.



يشار إلى أنه قد تم عرض ومناقشة رواية «يعقوب» للدكتور محمد عفيفي أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر بكلية الآداب جامعة القاهرة، في المكتبة المركزية الجديدة بجامعة القاهرة، ضمن سلسلة ندوات تثقيفية تقدمها المكتبة لطلاب الجامعة مجانا.



و«يعقوب» عمل روائي يدور حول ورقة صغيرة تسقط من مخطوطٍ قديم، مصادفة تُغيِّر حياة التلميذ؛ طيفٌ من الماضي يلاحقه عبر الأماكن والأزمنة والدراسات المختلفة، وحتى عبر الأشخاص.



جدير بالذكر أن الدكتور محمد عفيفي، هو أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر بكلية الآداب جامعة القاهرة، رئيس قسم التاريخ السابق بكلية الآداب. الأمين العام الأسبق للمجلس الأعلى للثقافة، حصل على جائزة الدولة التشجيعية في العلوم الاجتماعية عام 2004، وجائزة الدولة للتفوق في العلوم الاجتماعية عام 2009، وجائزة الدولة التقديرية في العلوم الاجتماعية عام 2021، وله مؤلفات عديدة باللغتين العربية والفرنسية، منها: عرب وعثمانيون، رؤى مغايرة، شبرا: إسكندرية صغيرة في القاهرة، ونوافذ جديدة "تاريخ آخر لمصر"