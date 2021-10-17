تعرف على ترتيب جدول دوري مرتبط السلة بعد انتهاء مباريات الذهاب

انتهت مساء أمس ثالث وآخر مواجهات الدور الأول "ذهاب" لدور المجموعات ببطولة دوري المرتبط رجال تحت 18 سنة لموسم 2021-2022.
وخاضت الفرق مواجهتها الثلاثة بعد تقسيم الـ 16 فريق إلى 4 مجموعات.
وأقيمت بين الـ 16 فريق 3 جولات أيام الخميس والجمعة والسبت في ذهاب دور المجموعات من البطولة.
حيث تضم المجموعة الأولى "الزمالك – طلائع الجيش – مصر للتأمين – الشمس"، فيما تضم المجموعة الثانية "الاتحاد – الاتصالات – الاولمبي – هليوبلويس"، أما المجموعة الثالثة تضم "الجزيرة – سموحة – القناة – أصحاب الجياد"، بينما المجموعة الرابعة والأخيرة ضمت " الأهلي – سبورتنج – طنطا – الطيران".
وجاءت ترتيب المجموعات بعد خوض مواجهات الذهاب كالتالي:
المجموعة الأولى:
مصر للتأمين
الزمالك
طلائع الجيش
الشمس
المجموعة الثانية:
الاتحاد
المصرية للاتصالات
هليوبوليس
الأولمبي
المجموعة الثالثة:
الجزيرة
سموحة
أصحاب الجياد
القناة
المجموعة الرابعة:
الأهلي
سبورتنج
طنطا
الطيران