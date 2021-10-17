بطل فيلم «رسالة إلى صديقي في فرنسا» يتوج بجائزة أفضل ممثل في مهرجان ويلز الدولي ببريطانيا

أعلن المخرج الشاب أكرم محمود البزاوي، حصول بطل فيلمه الروائي القصير (رسالة إلى صديقي في فرنسا) جون ملاك على جائزة أفضل ممثل عن دوره في الفيلم من مهرجان ويلز السينمائي الدولي للطفل ببريطانيا.

وقال أكرم مخرج الفيلم إن هذه الجائزة تعد خامس جائزة يحصل عليها الفيلم حتى الآن، حيث حصل مؤخرا على جائزتين بالدورة السابعة من مهرجان فاتن حمامة السينمائي الدولي، والتي أقيمت بلندن في مايو الماضي، كما حصل على جائزة أفضل فيلم في المسابقة الرسمية لأفلام الطفل من مهرجان (بلغاوم) في الهند.

(رسالة إلى صديقي في فرنسا) فيلم روائي قصير تدور أحداثه حول طفل وحيد يقرر كتابة رسالة إلى صديقة في فرنسا، وهو صديق من واقع خياله تعرف عليه عن طريق مدرسته.

ويعد هذا الفيلم الثاني للمخرج أكرم البزاوي، بعد فيلمه التسجيلي القصير (رحلة البحث عن أبو العربي)، الذي شارك به في العديد من المهرجانات السينمائية .