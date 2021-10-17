قال الدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، إن هناك زيادة طفيفة في أسعار بعض السلع؛ نتيجة استيراد الموجات التضخمية من الخارج، متوقعًا تحرك أسعار بعض المواد.

وأضاف عشماوي، خلال مداخلة لبرنامج «على مسؤوليتي»، الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى عبر فضائية «صدى البلد»، مساء الأحد، أن الوزارة تجري رصدًا يوميًا عن التحركات السعرية التي تحدث أو قد تحدث في الخضروات والفواكه واللحوم والدواجن والحبوب والألبان.

وأشار إلى حدوث زيادة في كرتونة البيض والعيش الفينو بعد دخول المدارس؛ لأن مصر مستورد رئيسي لتلك السلع من الخارج، متابعًا: «في الدواجن اقتربنا من تحقيق الاكتفاء الذاتي، لكن مدخلات تربية الدواجن من أمصال ولقاحات زادت وهو ما له انعكاس على التكلفة النهائية».

ولفت إلى أنه من المنتظر حدوث زيادات سعرية في مصر لكنها ستكون أقل من مثيلاتها في الأسواق المتقدمة والناشئة؛ نتيجة الكفاءة من سلاسل الإمداد والتنوع والمخزون الكبير من السلع الأساسية.

وذكر أن هناك زيادات متوقعة في السيارات والإلكترونيات والملابس إلا ما هو مخزون، خلال الفترة المقبلة، مضيفًا: «المخزون يحاول التاجر التخلص منه إما بقيمته أو يستفيد من الموجة التضخمية بإضافة هامش ربح آخر».