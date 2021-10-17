قالت الإعلامية لميس الحديدي إن عدم رقمنة منظومة بطاقات التموين أدت إلى مشكلات وعدم دقة وفساد في بعض الأوقات، منوهة إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، أعلن اليوم عن وجود بطاقة تموين باسمه في المنيا ويتم الصرف بها بنفس اسم الرئيس ورقمه القومي وتم إلغاؤها فورًا.

وأضافت الحديدي، خلال تقديمها لبرنامج «كلمة أخيرة»، المذاع عبر فضائية «ON»، مساء السبت، أنها تتمنى التعرف على هذا الشخص، معلقة: «نفسي أتعرف على هذا الشخص اللي عنده الجرأة والبجاحة إنه يستخدم بطاقة باسم الرئيس، مقلقتش مخوفتش متوترش؟ بتصرف باسم عبدالفتاح السيسي إيه البجاحة دي؟».

وأشارت إلى أنها تتمنى معرفة كيفية تفكير هذا الشخص والمدة التي استخدم خلالها البطاقة، قائلة إن ملايين البطاقات غير المستحقة للدعم أدت إلى حجب الدعم عن ملايين مستحقين.

ولفتت إلى أن حصول المواطن على دعم غير مستحق من خلال بطاقة التموين حرام، متابعة: «هذا حرام من غير ما أسأل؛ لأنك تأخذ حق آخر مستحق للبطاقة وتغل يد الدولة».

وأكد الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، أنه منذ بداية الوزارة بالتعاون مع هيئة الرقابة الإدارية في ملف تنقية البطاقات، كان من ظواهر التلاعب التي تم رصدها والتعامل معها وجود أرقام قومية صحيحة ولكن ليست لأحد من أفراد العائلة.

وأضاف المصيلحي، في بيان للوزارة، أنه فيما يتعلق بما ذكره الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن وجود بطاقة تموين له بمحافظة المنيا، فتم اكتشاف بالفعل بطاقة تموين تتضمن الرقم القومي للرئيس السيسي، وتم إلغاء البطاقة في حينه.