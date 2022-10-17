ضبط مستريح الذهب في الجيزة بعد استيلائه على 10 ملايين جنيه

ألقى قطاع الأمن العام بالاشتراك مع مباحث الأموال العامة وأمن الجيزة، القبض على شخص استولى على 10 ملايين جنيه من مواطنين بزعم توظيفها في تجارة الذهب بالجيزة.



وتلقت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بلاغًا من 21 شخصًا بتلقي (شخص، وزوجته - مقيمين بمحافظة الجيزة)، مبالغ مالية منهم بغرض توظيفها واستثمارها في مجال تجارة الذهب نظير منحهم أرباح مُتفق عليها فيما بينهم، إلا أنهما امتنعا عن سداد الأرباح أو رد أصل المبالغ للشاكين.



وبإجراء التحريات تبين صحة الواقعة وممارسة المشكو في حقهما نشاط إجرامي تخصص في مجال تلقى الأموال من المواطنين بغرض استثمارها وتوظيفها بمجال تجارة الذهب مقابل حصولهم على أرباح؛ ما مكنهما من الاستيلاء على مبالغ مالية بلغت نحو 10 ملايين جنيه وتوقفا عن سداد الأرباح ورد أصول تلك المبالغ.



وبتقنين الإجراءات تنسيقًا وقطاع الأمن العام بإشراف مساعد وزير الداخلية للأمن العام، ومديرية أمن الجيزة تم استهدافهما، وأمكن ضبطهما بدائرة قسم شرطة الشيخ زايد ثان، وبمواجهتهما أقرا بنشاطهما الإجرامي على النحو المُشار إليه.



تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الوقعة، وإحالتها للنيابة لمباشرة التحقيقات.