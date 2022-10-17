محافظ بنى سويف يشهد احتفالية تسليم أجهزة عرائس للفتيات من الفئات الأولى بالرعاية

شهد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، الاحتفالية التي نظمتها المحافظة بالتعاون مع مديرية التضامن وبالتنسيق مع مؤسسة نهضة بني سويف، لتسليم أجهزة عروس للفئات الأولى بالرعاية.

جاء ذلك بحضور العقيد أركان حرب محمد سمير المستشار العسكري للمحافظة، أمل حسن وكيل وزارة التضامن، والدكتور أشرف فاروق نائب رئيس مجلس أمناء مؤسسة نهضة بني سويف، وليد حسين المدير التنفيذي للمؤسسة، مصطفى إبراهيم مدير عام الشباب والرياضة، وهاني الجويلي رئيس مركز ومدينة مدينة بني سويف وأهالي وأسر الفتيات.

وخلال الاحتفالية التي أقيمت بالصالة المغطاة باستاد بني سويف الرياضي، سلم المحافظ عددًا من الأجهزة الكهربائية ومستلزمات تجهيز العرائس المقدمة من مؤسسة نهضة بني سويف، تحت إشراف وتنسيق من مديرية التضامن، والتي تشمل عددًا من الأجهزة المنزلية والكهربائية والمفروشات وغيرها من مستلزمات تجهيز العرائس لعدد 9 فتيات من الأولى بالرعاية من مختلف مراكز المحافظة.

وقدم المحافظ التهنئة للعرائس وذويهن بمناسبة الزفاف، معربًا عن سعادته وحرصه على المشاركة في هذه الاحتفالية التي تسهم في إدخال السرور على الفتيات من الفئات الأولى بالرعاية.

وثمن الدور التنموي والخدمي الذي تقوم بها مؤسسة نهضة بني سويف ودعمها المستمر للفئات الأولى بالرعاية من خلال تبنيها وتنفيذها لمبادرات إنسانية فعالة تفيد المجتمع وترعى الفئات الأكثر احتياجاً، لا سيما أن المؤسسة أحد أعضاء لجنة توحيد جهود العمل الأهلي، التي تضم مجموعة كبيرة من الجمعيات المحلية والمركزية الموقعة على الوثيقة التي أطلقتها المحافظة لتعظيم العائد من الجهود المجتمعية وتوحيد الجهود وتحقيق التكامل وفق رؤية مشتركة، والعمل على تعزيز قدرات الجمعيات والمؤسسات الأهلية وتبادل الخبرات لرفع كفائتها وقدرتها على العمل، وتحقيق النفع العام لصالح المواطن والمجتمع السويفي.

من جانبه أشار الدكتور أشرف فاروق نائب رئيس مجلس أمناء نهضة بني سويف، إلى أن المساهمة في تجهيز العرائس أحد محاور عمل المؤسسة، والتي تشمل الرعاية الصحية والاجتماعية سواء بتوفير العلاج والأدوية للحالات المرضية أو المساهمة في توفير الزي المدرسي وسداد مصروفات الدراسة لأبناء تلك الأسر، بجانب المحور الرئيسي في مجال الإسهام لتحسين مستوى الخدمات والمرافق في معظم القطاعات الحيوية من التعليم والصحة ومياه الشرب والصرف الصحي وغيرها من قطاعات البنية التحتيتة.

وأوضح وليد حسين، المدير التنفيذي للمؤسسة، أن الحالات المستفيدة يتم اختيارهن في ضوء الأبحاث الاجتماعية التي يقوم بها فريق متخصص من الباحثين بالمؤسسة بالتعاون مع مديرية التضامن لتحديد الأسر الأكثر احتياجاً بقرى ومراكز المحافظة ووفق المعايير التي حددتها المؤسسة، مشيراً إلى أن كل فتاة تسلمت جهاز عروس مكون من: "ثلاجة"12 قدم"، بوتاجاز 4 شعلة، غسالة 7 كجم نصف أوتوماتيك، وأطقم وأواني مطبخ ولحاف وبطانية، وأطقم سرير وفوط وغيرها من المفروشات.