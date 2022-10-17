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من جميع الزوايا.. ليفربول يستعرض رائعة صلاح أمام مانشستر سيتي

الشروق
نشر في: الإثنين 17 أكتوبر 2022 - 12:39 م | آخر تحديث: الإثنين 17 أكتوبر 2022 - 12:39 م

استعرض نادي ليفربول عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي صباح اليوم الإثنين مقطع فيديو لهدف محمد صلاح، نجم الريدز في شباك مانشستر سيتي.

وتغلب ليفربول على ضيفه مانشستر سيتي بهدف نظيف، في المباراة التي أُقيمت أمس الأحد على ملعب أنفيلد رود، لحساب الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وجاء هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 77 عن طريق محمد صلاح، الذي نجح في مرواغة جواو كانسيلو، مدافع مانشستر سيتي بطريقة رائعة، ثم انطلق نحو المرمى، ليسدد كرة أعلى الحارس إيدرسون.

وبذلك الفوز، ارتفع رصيد ليفربول إلى النقطة 13 التي يحتل بها المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، فيما توقف رصيد مانشستر سيتي عند النقطة 23 بفارق 4 نقاط عن المتصدر أرسنال.


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