متحدث كوري جنوبي: نراقب تحركات بيونج يانج عن كثب خلال تدريبات هوجوك

قال المتحدث باسم هيئة الأركان المشتركة في كوريا الجنوبية كيم جون راك، إن الجيش يراقب تحركات كوريا الشمالية عن كثب، ويلتزم بوضع الاستجابة للطوارئ، وسط مخاوف من استفزازات جديدة خلال التدريب الدفاعي الجاري في الجنوب.

وذكرت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية للأنباء، أن تدريبات "هوجوك" السنوية انطلقت، في وقت سابق من اليوم الاثنين، بعد سلسلة من الاستفزازات من كوريا الشمالية خلال الأسابيع الأخيرة، بما في ذلك إطلاق صاروخ باليستي قصير المدى، يوم الجمعة الماضي.

وقال راك في إحاطة دورية: "مع إجراء تقييم شامل للأوضاع الأخيرة، نتابع عن كثب ونراقب التحركات ذات الصلة (في الشمال) ونلتزم بوضع الاستعداد القوي".

وأضاف: "التدريب سيجرى بطريقة واقعية مع التركيز على الالتزام بحالة التأهب وتعزيز القدرات العملياتية المشتركة".

وذكرت هيئة الأركان المشتركة أن تدريب هذا العام، الذي من المقرر أن يستمر حتى 28 أكتوبر الجاري، يهدف بصورة أساسية إلى تحسين قدرات الجيش لتنفيذ مهام وقت السلم والحرب من خلال محاكاة التهديدات المختلفة من كوريا الشمالية، بما في ذلك استخدام أسلحته النووية وصواريخه.

وقالت وزارة التوحيد الكورية الجنوبية أيضا، إنها تراقب بيونج يانج عن كثب، في ظل انعقاد مؤتمر الحزب الشيوعي الصيني. وأشارت إلى وجود تكهنات بأن كوريا الشمالية قد تبطئ وتيرة استفزازاتها خلال المؤتمر الذي يستمر أسبوعا.

وقال المتحدث باسم الوزارة تشو جونج هون خلال إفادة صحفية دورية: "بالتنسيق الوثيق مع السلطات المعنية، نراقب عن كثب أنشطة كوريا الشمالية وندرس الوضع بدقة، بينما نستعد لجميع الاحتمالات".

كانت المخابرات الوطنية الكورية الجنوبية قد قالت، في وقت سابق، إن كوريا الشمالية قد تجري تجربتها النووية السابعة في الفترة ما بين 16 أكتوبر و7 نوفمبر، بعد مؤتمر الحزب الشيوعي الصيني، وقبل انتخابات التجديد النصفي الأمريكية.