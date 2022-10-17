الأمم المتحدة تحقق في وصول 92 مهاجرا عاريا من تركيا لليونان

طالبت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين بإجراء تحقيق عاجل بعد وصول 92 شخصًا عارياً من الحدود التركية إلى الحدود البرية لليونان ، معربة عن صدمتها من صور المجموعة.

وبحسب صحيفة "جارديان" البريطانية، عثرت السلطات اليونانية على رجال ، ومعظمهم من أفغانستان وسوريا ، بالقرب من الحدود بعد عبور نهر إيفروس في قوارب مطاطية ، وفقًا للشرطة اليونانية. وقال متحدث باسم المفوضية لصحيفة "جارديان" إن المجموعة كان بها أطفال.

وقالت المتحدثة باسم الوكالة في أثينا، ستيلا نانو: "نحن نطالب بتحقيق كامل لأن الظروف غير واضحة". "نحن دائما ضد المعاملة المهينة والقاسية وما رأيناه صادم."

وأضافت نانو: "تأمل المفوضية أن تتحدث إلى المجموعة في الأيام المقبلة".

وظهرت صور المهاجرين العراة ، وبعضهم يحمل علامات لإصابات جسدية ، في نهاية الأسبوع بعد ما اكتشفهم حراس الحدود اليونانية في دورية بالقرب من النهر الذي يرسم الحدود.

وقالت الشرطة اليونانية في بيان إن الرجال قالوا إنهم أحضروا إلى المنطقة في ثلاث مركبات عسكرية تركية قبل أن يُطلب منهم خلع ملابسهم قبل ركوب القوارب المطاطية. وأضافت الشرطة أن الشهادات تم الإدلاء بها خلال تحقيق مشترك أجرته السلطات اليونانية مع مسئولين من وكالة الحدود التابعة للاتحاد الأوروبي "فرونتكس".

واحتجزت المجموعة ، التي تلقت على الفور الملابس والطعام والإسعافات الأولية ، في مركز شرطة الفريس وحرس الحدود منذ يوم السبت الماضي. ومن المتوقع أن يتم نقلهم إلى مركز لاستقبال اللاجئين، في الأيام المقبلة ، حيث يأمل مسئولو المفوضية التحدث إليهم.

ونشر وزير الهجرة وسياسة اللجوء اليوناني ، نوتيس ميتاراشي ، صورة للرجال وهم يحجبون عوراتهم وهم جالسون في العراء ، على تويتر يوم السبت.

وكتب الوزير على موقع "تويتر" :"إن

سلوك تركيا تجاه 92 مهاجرا أنقذناهم على الحدود اليوم عار على الحضارة". نتوقع أن تحقق أنقرة في الحادث وتحمي حدودها مع الاتحاد الأوروبي.