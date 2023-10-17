استشهد ستة أشخاص على الأقل في غارة جوية إسرائيلية استهدفت مدرسة تديرها، وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا) بمخيم المغازي للاجئين في قطاع غزة.

وجاء ذلك الإعلان في منشور "للأونروا" في عبر منصة "إكس" (تويتر سابقا)، وفقا لوكالة رويترز.

من جهته، ذكر المكتب الإعلامي التابع لحكومة حركة حماس في غزة، اليوم الثلاثاء، أن عدد الأطفال الشهداء الذين سقطوا جراء الهجمات الإسرائيلية على القطاع منذ 7 أكتوبر ارتفع إلى 940 شهيدا، بجانب استشهاد 1032 امرأة.

ويأتي ذلك بينما دخل عدوان الاحتلال الإسرائيلي يومه الحادي عشر، مع استمرار استهداف قطاع غزة بغارات جوية مكثفة دمّرت أحياء بكاملها، وأسقطت آلاف القتلى والجرحى في صفوف المدنيين الفلسطينيين.

ومنذ 7 أكتوبر الجاري، أعلنت إسرائيل تشديد الحصار على غزة وقطع الكهرباء والوقود ومنع إدخال المواد الغذائية والوقود والمساعدات له، فيما طالب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش إسرائيل، باحترام القانون الدولي الإنساني، والسماح للمنظمة الدولية بتأمين المساعدات للاستجابة لحاجات القطاع.