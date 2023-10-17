الصليب الأحمر: المولدات الكهربائية في مستشفيات غزة تكفي 24 ساعة فقط

قالت مي الصايغ مسئولة الاتصال في الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إن المولدات الكهربائية في مستشفيات غزة تكفي 24 ساعة فقط؛ مما يُعرض المرضى للخطر.

وأضافت خلال مقابلة عبر الإنترنت مع قناة «القاهرة الإخبارية»، أن أربعة أفراد من طواقم الهلال الأحمر الفلسطيني استشهدوا، خلال الأحداث الجارية في قطاع غزة.

وأوضحت أن الهلال الأحمر الدولي يُكثف الاتصالات مع سفارات دول العالم؛ لتسهيل المساعدات إلى قطاع غزة.

وذكرت أن الهلال الأحمر المصري أبدى استعداداته لإيصال المساعدات إلى القطاع، قائلة إن جمعيات الصليب الأحمر تعمل بتنسيق كبير لمنع تفاقم الوضع وتجنب كارثة إنسانية في قطاع غزة.

وأوضحت أن انقطاع المياه عن قطاع غزة يُعرض السكان للمياه الملوثة والإصابة بالتسمم.

وتتواصل المجازر الإسرائيلية في قطاع غزة، ضمن العدوان الذي دخل يومه الـ11، فيما يتوسع جيش الاحتلال في استهداف البنايات السكنية ما يؤدي إلى تسجيل عشرات الشهداء والجرحى مع كل غارة تشنها قوات الاحتلال.

والمجازر الإسرائيلية تأتي بعدما تعرضت دولة الاحتلال لضربة قاصمة في 7 أكتوبر الجاري، عندما نفذت فصائل المقاومة الفلسطينية عملية طوفان الأقصى.

وجاءت عملية طوفان الأقصى ردا على اعتداءات القوات والمستوطنين الإسرائيليين المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني وممتلكاته ومقدساته.

وفيما يقول جيش الاحتلال إن ضرباته تستهدف القضاء على حركة حماس وتفكيك بنيتها العسكرية، إلا أن الغارات العنيفة تنهال على البنايات السكنية ما أدّى إلى استشهاد قرابة الثلاثة آلاف شخص، أغلبهم من النساء والأطفال.