وزيرة الخارجية الألمانية تحث على الإسراع في تقديم مساعدات إنسانية للفلسطينيين في غزة

طالبت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك بتقديم مساعدات سريعة لسكان قطاع غزة في ظل تدهور الوضع الإنساني هناك.

وقالت بيربوك، اليوم الثلاثاء، في كيشيناو على هامش مؤتمر داعم لمولدوفا: "لم يعد الأمر متعلقا فقط بكل يوم، بل أصبح متعلقا بكل ساعة الآن، حيث يجب إعادة إمدادات المياه، وكذلك أيضا ضمان وصول الغذاء والدواء إلى غزة... الوضع في غزة مأساوي للغاية".

وذكرت بيربوك أن المساعدات الإنسانية ليست محورية بالنسبة لسكان غزة فحسب، "ولكن أيضا لمصداقيتنا كفاعل دولي" في منطقة الشرق الأوسط، موضحة أنه على ضوء هذه الخلفية والتضامن غير المحدود مع دولة الاحتلال، يجب بذل كل الجهود لضمان عدم اندلاع حريق في المنطقة".

وسلطت بيربوك الضوء على الجهود التي تبذلها برلين لإنقاذ المواطنين الألمان الذين تحتجزهم حركة حماس كرهائن في قطاع غزة.

وقالت إن "المحادثات مركبة وصعبة بشكل جنوني، ونحن نعمل مع جميع الأطراف الفاعلة التي يمكنها الإسهام في إخلاء سبيل الرهائن المدنيين".

وكانت بيربوك قد أوضحت في الأيام الأخيرة أن إخلاء سبيل الرهائن الألمان يعتبر "من القضايا المركزية" بالنسبة لألمانيا.

وقالت وزيرة الخارجية: "نعمل على هذه المسألة نهارا وليلا".

ونظرا لأن مواطنين من جنسيات أخرى كثيرة، وبخاصة مواطني دولة الاحتلال، تم احتجازهم كأسرى لدى حماس، قالت بيربوك، إن برلين "تعمل بالتعاون" مع شركاء في إسرائيل وكذلك في الأردن ومصر، ودعت إلى تفهم عدم إمكانية الكشف عن مستجدات الأمور بشأن هذه المسألة بشكل يومي"، بحسب زعمها.

وفي إشارة إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وحربه في أوكرانيا والتهديد الروسي لمولدوفا، أوضحت بيربوك أن التحدي يتمثل في "أن كل شيء مترابط في عالم متشابك متعولم"، مضيفة أن الأزمة الرهيبة في الشرق الأوسط "يتم استخدامها الآن بالطبع من قبل أولئك الذين كانوا يأملون بالفعل في أن يتمكنوا من زيادة زعزعة استقرار العالم".

وأشارت إلى أنه من المهم للغاية لذلك "ألا تنجح استراتيجية إرهاب حماس، أو استراتيجية هؤلاء المستبدين والديكتاتوريين في هذا العالم الذين يريدون فقط الانقسام".

وحذرت بيربوك من أن بوتين يأمل في أن ينخفض الدعم لأوكرانيا بسبب الأزمة في إسرائيل والشرق الأوسط، مؤكدة ضرورة أن يكون العكس هو الحال.

وقالت: "ندعم الشعب في أوكرانيا سويا بشكل أكبر، تماما كما ندعم الشعب في إسرائيل والمدنيين الفلسطينيين الأبرياء في هذه الأوقات"، بحسب وصفها.