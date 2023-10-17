أعربت الفنانة رانيا محمود ياسين عن استيائها وغضبها مما يحدث في فلسطين، مشيرة إلى أن هذه قضية عربية ويجب علي الوطن العربي بأكمله أن يتكاتف لحل هذه الأزمة.

وقالت رانيا لـ" الشروق"، إن والدها كان متعاطفا مع القضية الفلسطينية، وقدم لهم الكثير من الأعمال الفني التي تروي الواقع المرير الذين يعيشون به، مثل فيلم الذهاب إلي الأقصى، وإذا كان علي قيد الحياة من المؤكد أن يتخذ موقفا ويساندهم بكل ما يملك.

وأضافت رانيا " أتمني فك الكرب علي غزة، فالمشاهد التي أراها كل يوم جعلتني لا أنام حزنا علي هذه البلد الشقيقة، ورسالتي لهم لابد أن يكونوا أقوياء فالقضية الفلسطينية تستحق كل ذلك".

جدير بالذكر كرمت إدارة مهرجان المسرح القومي أمس عائلة الراحل محمود ياسين وإهداء الأسرة درع تذكاري وشهادة تقدير لرحلة عطائه الفنية.