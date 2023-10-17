فلسطين: ارتفاع عدد الشهداء من الأطفال في قطاع غزة إلى 940 والنساء إلى 1032

أفادت مصادر فلسطينية، مساء اليوم الثلاثاء، بارتفاع الشهداء الفلسطينيين من الأطفال في قطاع غزة إلى 940، والنساء إلى 1032.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، ارتفاع عدد الشهداء إلى 3061، منذ بداية العدوان الإسرائيلي على شعب فلسطين في 7 أكتوبر الجاري.

وأكدت الصحة الفلسطينية في بيان، اليوم الثلاثاء، أن نحو 3 آلاف شهيد ارتقوا، وجرح أكثر من 12500 في قطاع غزة.

وأوضحت أن 61 شهيدا، ارتقوا وأصيب نحو 1250 جريحا في الضفة الغربية.

وفي وقت سابق، حذر برنامج الأغذية العالمي، من أن الوضع في قطاع غزة يتدهور بشكل متسارع، لافتا إلى أنه «لم يبق في المتاجر سوى ما يكفي لأربعة أو خمسة أيام من مخزون الغذاء».

وبحسب موقع الحرة، قالت المتحدثة باسم برنامج الأغذية العالمي، عبير عطيفة: «داخل المتاجر، تكفي المخزونات (الغذائية) لأقل من بضعة أيام، ربما أربعة أو خمسة أيام».

من جانبها، قالت منظمة الصحة العالمية، الثلاثاء، إن هناك «حاجة عاجلة إلى إيصال المساعدات الطبية إلى قطاع غزة»، محذرة من «أزمة إنسانية في القطاع الذي يتعرض على مدار الأيام الماضية لقصف إسرائيلي قوي».

وكشف ممثل منظمة الصحة العالمية في الأراضي الفلسطينية، ريتشارد بيبركورن، أن «2800 شخص قتلوا و11 ألفا أصيبوا في غزة منذ بدء الضربات الجوية على القطاع»، مشيرًا إلى أن «نصف عدد المصابين والقتلى تقريبا من النساء والأطفال».