تنظم جنازة ومراسم دفن الطفل الفلسطيني الأمريكي ذي السنوات الست اليوم الاثنين، في "فلسطين الصغيرة" قرب شيكاغو بعد طعنه ووالدته من قبل رجل لأنهما من أصل فلسطيني.

وتُقام صلاة الجنازة على روح الطفل وديع الفيومي، الساعة الواحدة ظهرا (1800 بتوقيت جرينتش) في مسجد في بريدجيفيو، بولاية إيلينوي، جنوب غرب شيكاغو، بحسب بيان صادر عن مجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية (كير).

وقال أحمد رحاب، رئيس مكتب "كير" في شيكاغو، في بيان "هذا يوم ثقيل كنا نأمل ألا يأتي أبدا. وكما يقولون فإن أصغر النعوش أثقلها".

وستقام الجنازة في منطقة تسمى "فلسطين الصغيرة" بسبب كثرة الأمريكيين من أصل فلسطيني بها.

ويأتي مقتل الطفل وديع الفيومي على خلفية الصراع المحتدم بين إسرائيل وحركة حماس في قطاع غزة.

وقالت الشرطة إن الطفل وديع ووالدته، حنان شاهين (32 عاما)، تعرضا لهجوم من مالك المنزل الذي تستأجره الأسرة يوم السبت في بلدة بلينفيلد، على بعد نحو 64 كيلومترا جنوب غربي شيكاغو. وتعرض الطفل لنحو 26 طعنة بينما أصيبت والدته بجروح متعددة.

وقال مسؤول بالمنطقة إن المشتبه به، جوزيف تشوبا (71 عاما)، اتُهم بالقتل كجريمة من الدرجة الأولى ومحاولة القتل كجريمة من الدرجة الأولى وتهمتين أخريين بارتكاب جريمة كراهية والضرب بسلاح مميت.