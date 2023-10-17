البنتاجون: قوات أمريكية في حالة تأهب لكن لم يُتخذ أي قرار لنشرها

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أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون)، اليوم الثلاثاء، وضع نحو 2000 من أفراد الجيش الأمريكي في حالة استعداد قصوى نظرا "للبيئة الأمنية المتطورة في الشرق الأوسط"، لكن لم يُتخذ قرار بعد بنشرهم.

وقالت نائبة المتحدث باسم الوزارة سابرينا سينج في بيان إن نشر حاملة الطائرات جيرالد آر فورد سيجري تمديده.

وأمس نقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، عن مسؤولين دفاع أمريكيين، قولهم إن الجيش الأمريكي خصص نحو 2000 جندي غير مكلفين بمهام قتالية، استعدادا لدعم محتمل لإسرائيل.

وأضاف المسؤولون إن القوات مكلفة بمهام مثل تقديم المشورة والدعم الطبي، موضحين أنهم قادمون من مختلف قطاعات القوات المسلحة الأمريكية.