غارتان إسرائيليتان على مسجد بمخيم النصيرات وسط قطاع غزة

قالت شبكة «قدس» الإخبارية، إن طيران الاحتلال الإسرائيلي شن غارتين، مساء الخميس، استهدفتا شمال غرب مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

وأشار مراسل فضائية «الجزيرة»، إلى أن «الغارتين الإسرائيليتين استهدفتا مسجدًا بمخيم النصيرات».

تغطية صحفية: طيران الاحتلال ينفذ غارتين تستهدفان شمال غرب مخيم النصيرات وسط قطاع غزة. pic.twitter.com/TpogW8T8Td — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) October 17, 2024

وفي وقت سابق، استُشهد 22 فلسطينيًا على الأقل وأصيب العشرات بجروح بينهم نساء وأطفال، في قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي الحربي مدرسة تؤوي نازحين في مخيم جباليا شمال قطاع غزة.

وأفاد مراسل «وفا»، بأن الاحتلال قصف مدرسة أبو حسين الابتدائية التابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا»، التي تؤوي نازحين في مخيم جباليا شمال القطاع.

وأشار إلى النيران اندلعت في خيام النازحين الموجودة في باحة المدرسة نتيجة قصف الاحتلال.

ولفت إلى أن بعض الشهداء والجرحى نُقلوا إلى مستشفيي كمال عدوان والعودة شمال قطاع غزة، إذ تعجز طواقم الإسعاف عن الوصول إلى البقية في المدرسة المستهدفة، كما أن مستشفيات شمال قطاع غزة عاجزة عن تقديم الخدمات للمصابين في ظل الحصار المطبق الذي يفرضه الاحتلال لليوم الـ13 على التوالي.