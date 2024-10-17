جيش الاحتلال يشير إلى احتمال اغتيال السنوار: لسنا متأكدين

زعم جيش الاحتلال الإسرائيلي وجهاز الأمن الداخلي (الشاباك)، اليوم الخميس، أن هناك احتمالية بشأن قضاء عملية في قطاع غزة على رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، يحيى السنوار، مشددين على أنه "لا يمكن الجزم بذلك في هذه المرحلة".

وأضافا، في بيان صحافي، أن "قوات الجيش تمكنت خلال عملية في قطاع غزة من القضاء على 3 مسلحين"، مشيرين إلى أن "الجيش الإسرائيلي والشاباك يفحصان احتمال أن يكون أحد المسلحين الذين تم القضاء عليهم هو يحيى السنوار".

وذكر البيان أنه "لا توجد مؤشرات على وجود محتجزين في المبنى الذي تم استهدافه".

وقال مصدر عسكري لهيئة البث الإسرائيلية أن تأكيد خبر اغتيال زعيم حماس يحيى السنوار يحتاج إلى ساعات.

وأفادت القناة 14 الإسرائيلية أن الجثمان الذي يشك الجيش أنه يعود للسنوار، عثر عليها في تل السلطان في رفح، بحسب ما نقلته "سكاي نيوز عربية".

وفي ديسمبر الماضي، تسربت تقارير عدة تفيد أن السنوار استشهد أو أصيب أو فر إلى خارج قطاع غزة، كما أشارت تقديرات أخرى إلى أن اتصاله مع أعضاء حماس انقطع.