فوز مصر في انتخابات الاتحاد الدولي للغاز واستضافتها المؤتمر الدولي للغاز في 2031

فازت مصر برئاسة الاتحاد الدولي للغاز بانتخاب المهندس خالد أبو بكر رئيسًا للاتحاد في الفترة من 2028 إلى 2031. كما ستستضيف مصر النسخة الـ31 من المؤتمر الدولي للغاز (World Gas Conference) في عام 2031. تعد هذه أول مرة تفوز فيها دولة أفريقية أو من الشرق الأوسط برئاسة الاتحاد واستضافة هذا المؤتمر البارز، الذي يجمع أكبر الخبراء وصناع القرار في صناعة الغاز والطاقة للمساهمة في تشكيل مستقبلها.

صرح المهندس خالد أبو بكر، رئيس الاتحاد المنتخب ورئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية للغاز: "أشكر الحكومة المصرية على دعمها الكبير لهذا الترشيح، وبخاصة وزيري البترول والخارجية. يعكس هذا النجاح الدور الريادي والمحوري الذي تلعبه مصر إقليميًا وعالميًا في تأمين وتنويع مصادر الطاقة".

وأضاف أبو بكر: "تتمحور رؤيتنا المستقبلية حول ثلاثة أهداف رئيسية: تعزيز أمن الطاقة عبر تطوير بنية الغاز في المناطق غير المؤهلة، تحسين القدرة على التعامل مع تقلبات الأسعار، وتعزيز الاستدامة من خلال الاستثمار في الهيدروجين الأخضر والميثانول والطاقة النظيفة، بما يسهم في تقليل الانبعاثات. هذه الأهداف تعكس التزام مصر بتطوير القطاع بشكل مستدام بيئيًا".

وأكد أبو بكر أن مصر ستعمل جنبًا إلى جنب مع الرئاسة الإيطالية للاتحاد من خلال منصب نائب الرئيس في الفترة من 2025 إلى 2028، مشيرًا إلى أن التنسيق مع إيطاليا سيكون ضروريًا لضمان تحقيق الأهداف المشتركة.

ستوفر استضافة مصر للمؤتمر العالمي للغاز في 2031 منصة لإبراز ريادتها في التحول بمجال الطاقة، وتعزيز الابتكار العلمي والتكنولوجيا الحديثة. كما سيسلط الحدث الضوء على جهود مصر في أن تصبح مركزًا للطاقة الخضراء، وسيجذب الانتباه إلى إمكانياتها الاقتصادية والسياحية.

يمتلك أبو بكر خبرة واسعة في هذا المجال، إذ شغل عضوية مجلس الاتحاد الدولي للغاز من 2009 حتى 2024، وتولى منصب المنسق الإقليمي لأفريقيا والشرق الأوسط لمدة 12 عامًا. تحت قيادته، ستتبنى مصر رؤية طموحة تحت شعار "التوافق من أجل مستقبل مستدام"، تركز على تحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي، الحماية البيئية، والضمان الاجتماعي، بما يتماشى مع أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة (SDGs).

أُعلن عن نتيجة الانتخابات خلال اجتماع مجلس الاتحاد الدولي للغاز الذي عُقد في القاهرة من 14 إلى 18 أكتوبر 2024. جمع هذا الاجتماع قادة الصناعة لتبادل الرؤى والتصدي للتحديات العالمية، إلى جانب إتاحة الفرصة للمشاركين لاستكشاف التراث الثقافي الغني لمدينة القاهرة، مما أضفى بُعدًا ثقافيًا على الحدث.

يُذكر أن الاتحاد الدولي للغاز، الذي تأسس عام 1931، يضم أكثر من 150 عضوًا يمثلون 95% من سوق الغاز العالمية. يلعب الاتحاد دورًا محوريًا في تعزيز التعاون، تشجيع الابتكار، ومواجهة التحديات التي تواجه قطاع الطاقة.