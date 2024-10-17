5 شهداء وإصابات في قصف الاحتلال لخيمة تؤوي نازحين بدير البلح ومفترق السرايا في غزة

استُشهد 3 فلسطينيين على الأقل وأصيب آخرون بجروح، اليوم الخميس، في قصف الاحتلال الإسرائيلي خيمة عند مدرسة تؤوي نازحين شرق مدينة دير البلح وسط قطاع غزة.

وأفادت مصادر محلية، باستشهاد ثلاثة مواطنين وإصابة آخرين بجروح، إثر قصف الاحتلال خيمة عند بوابة مدرسة تؤوي نازحين في منطقة الحركة بدير البلح، ونُقلوا إلى مستشفى شهداء الأقصى.

كما استُشهد مواطنان وأصيب آخرون في قصف إسرائيلي قرب مفترق السرايا غرب مدينة غزة، وذلك حسبما نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا».

وتواصل قوات الاحتلال قصفها الجوي والبري والبحري لليوم الثالث عشر لشمال قطاع غزة، وتنفذ عمليات قتل ونسف للمنازل، وتهجير قسري، كما تمنع إمدادات الغذاء والمياه والدواء والوقود.

وبحسب وكالة «وفا»، ينتهج جيش الاحتلال سياسة التدمير الممنهج للمباني والتهجير القسري للمواطنين في شمال القطاع خاصة في مخيم جباليا، في ظل معاناة نحو 400 ألف مواطن في شمال القطاع من حصار مطبق، رافضين التهجير ومغادرة منازلهم نحو جنوب القطاع، بينما أعلن الدفاع المدني أن 200 ألف مواطن في مخيم جباليا يعيشون بدون طعام أو شراب أو دواء لليوم الـ13 على التوالي.

ويصرّ المواطنون على عدم النزوح إلى جنوب القطاع، رغم حرب الإبادة والضغط الكثيف اللذين يمارسهما الاحتلال، وعمله على إخراج المنظومة الصحية بشمال القطاع عن الخدمة، بعد طلبه من مستشفيات كمال عدوان، والإندونيسي، والعودة، بالإخلاء في العاشر من الشهر الجاري.

ومنذ بدء عدوانه واجتياحه البري الجديد شمال القطاع، يحاصر الاحتلال بلدة جباليا ومخيمها ويمنع الأهالي من النزوح إلى مدينة غزة المجاورة، ويأمرهم بالنزوح فقط عبر شارع صلاح الدين الممتد على طول شرق القطاع من شماله إلى جنوبه.