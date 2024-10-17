جيش الاحتلال يزعم اغتيال قائد كتيبة في حزب الله بمنطقة بنت جبيل

زعم جيش الاحتلال الإسرائيلي، صباح الخميس، اغتيال قائد كتيبة في حزب الله في منطقة بنت جبيل، ومقتل العشرات من عناصر الحزب خلال معارك جنوب لبنان.



وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال أفيخاي أدرعي، في تدوينة عبر صفحته الرسمية بمنصة «إكس»، إن طائرات حربية لسلاح الجو أغارت على منطقة بنت جبيل، واغتالت حسين محمد عواضة، قائد كتيبة في حزب الله بالمنطقة.

وأشار إلى أن «عواضة كان مسئولًا عن عمليات إطلاق قذائف من عدة قرى في منطقة بنت جبيل نحو الأراضي الإسرائيلية».

وادعى أن «قوات الجيش البرية العاملة في جنوب لبنان، وطائرات سلاح الجو، قضت خلال الـ24 ساعة الماضية على أكثر من 45 عنصرًا تابعًا لحزب الله، ودمرت أكثر من 150 هدفًا للحزب».

ووفقًا لمزاعمه، فإن «من بين الأهداف المستهدفة: مستودعات أسلحة، ومنصات صاروخية، ومبانٍ عسكرية لحزب الله».

ولفت إلى اكتشاف «مخزونات من الوسائل القتالية العديدة» خلال سلسلة عمليات نفذتها قوات اللواء 7، بحسب ادعاءاته.