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بيراميدز يختتم تدريباته قبل السفر للإمارات

محمد عاطف
نشر في: الخميس 17 أكتوبر 2024 - 6:22 م | آخر تحديث: الخميس 17 أكتوبر 2024 - 6:22 م

اختتم فريق بيراميدز، تدريباته قبل السفر إلى الإمارات، استعدادا لخوض مباريات كأس السوبر المصري بأبوظبي.

ويواجه بيراميدز نظيره نادي الزمالك يوم الأحد المقبل على ستاد آل نهيان بنادي الوحدة، في إطار نصف نهائي السوبر المصري.

وشهد المران الذي أقيم على ملعب النادي بالدفاع الجوي، مشاركة الثلاثي الدولي، محمد حمدي ومصطفى فتحي وإبراهيم عادل.

وتغادر بعثة الفريق القاهرة، في التاسعة من مساء اليوم، على متن طائرة خاصة في طريقها إلى أبوظبي.

ومن المقرر أن يلتحق الثلاثي الدولي المحترف، محمد الشيبي وبلاتي توريه وفيستون ماييلي بالبعثة مساء اليوم في أبوظبي، بعد وصولها إلى الإمارات، لتكتمل الصفوف.


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