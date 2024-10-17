 محكمة في بنجلاديش تصدر مذكرة اعتقال بحق رئيسة الوزراء السابقة الشيخة حسينة - بوابة الشروق
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محكمة في بنجلاديش تصدر مذكرة اعتقال بحق رئيسة الوزراء السابقة الشيخة حسينة

دكا - د ب أ
نشر في: الخميس 17 أكتوبر 2024 - 1:06 م | آخر تحديث: الخميس 17 أكتوبر 2024 - 1:06 م

أصدرت محكمة خاصة في بنجلاديش مذكرة اعتقال بحق رئيسة الوزراء السابقة الشيخة حسينة و 45 شخصا آخرين، بينهم مساعدون مقربون لها، لاتهامهم بارتكاب جرائم ضد الإنسانية خلال انتفاضة بقيادة الطلاب في يوليو وأغسطس الماضيين، مما دفعها للفرار من البلاد، حسبما ذكر أحد ممثلي الادعاء.

وقال ممثل الادعاء بي. ام. سلطان محمود إن المحكمة الجنائية الدولية ومقرها دكا أصدرت مذكرات الاعتقال بعدما قدم الادعاء التماسين.

وأضاف أن رئيس المحكمة غلام مرتضى ماجومدار أصدر مذكرات الاعتقال في حضور بقية القضاة.

وكانت الشيخة حسينة قد فرت إلى الهند في الخامس من أغسطس الماضي، بعد أسابيع من الاحتجاجات العنيفة، توفى فيها المئات. وقال الادعاء في الالتماسين إن حسينة ومساعديها والأجهزة الأمنية كانت مسؤولة عن مقتل المتظاهرين وآخرين.


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