سفير أذربيجان لدى مصر: التعاون الاقتصادي بين البلدين وصل إلى توقيع أكثر من 60 اتفاقية

- إلخان بولوخوف : تبادل الزيارات بين البلدين يثبت مدى قوة العلاقة بينهما

قال السفير الأذربيجاني لدى مصر، إلخان بولوخوف، إن العلاقات المصرية الأذربيجانية قوية وتاريخية، حيث بدأت بزيارات دبلوماسية بين البلدين، علاوة على وجود مساعٍ جادة لتعميق التعاون الاقتصادي بينهما.

جاء ذلك خلال مائدة مستديرة، اليوم، بنقابة الصحفيين، تحت عنوان "مصر وأذربيجان.. مساعي تعزيز لعلاقات التعاون.. وقمة المناخ القادمة"، لمناقشة أهمية تعزيز العلاقات بين البلدين.

وأضاف: "كما بدأ التعاون الاقتصادي بين البلدين منذ عام 2007 بتشكيل اللجنة الاقتصادية المشتركة بين البلدين، حيث وصل التعاون في المجال الاقتصادي بين البلدين إلى توقيع أكثر من 60 اتفاقية بينهما".

وتابع: "هذه الاتفاقيات ضمت الكثير من المجالات كالسياحة والزراعة والصناعة والطاقة".

وذكر أن مصر وأذربيجان تتشابهان في تعرضها لاحتلال أراضيهما، وتحريرها، علاوة على مشاركة الأذربيجانين في بناء السد العالي.

وأضاف: "مصر هي البلد الأفريقية الوحيدة التي يوجد معها علاقات قوية اقتصاديًا وسياسيًا بين أذربيجان".

وقال السفير الأذربيجاني لدى مصر، إن تبادل الزيارات الرسمية مؤخرًا بين البلدين مؤخرًا يثبت ويدلل على مدى قوة العلاقة بين البلدين.

وأردف: "شهدنا أول زيارة رسمية من مسئول مصرى إلى أذربيجان عام 2023، وهي زيارة الرئيس السيسي؛ أعقبها زيارة الرئيس الهام علييف إلى مصر عام 2024".

وتابع: "ولكن الزيارات الأذربيجانية إلى مصر بدأت منذ عام 1991 عقب حصول أذربيجان على استقلالها".